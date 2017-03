Il n’y a pas que le littoral atlantique qui est en alerte orange depuis le début de la semaine. L’Union Bordeaux Bègles traverse actuellement une période ô combien délicate. Que ce soit sur, ou en dehors des terrains avec les dernières déclarations de l’ouvreur Irlandais Ian Madigan posant la question sur son faible temps de jeu et sur les ambitions du club avec la non-prolongation de son ailier, la vedette australienne Adam Ashley Cooper. La récente défaite à domicile au stade Chaban Delmas contre le Castres Olympique est encore bien présente dans les têtes et a plongé joueurs et staff dans une bien mauvaise position. Avant ce déplacement au Stade Français, l’UBB, 9e avec 39 points, commence sérieusement à s’éloigner du top 6 et de la surprenante Section Paloise (46 points) qui, elle, n’en finit plus de grimper, lorgnant sur les places qualificatives. Si les joueurs girondins veulent se refaire la pilule et espérer une bien meilleure fin de saison, il faudra obligatoirement glaner le maximum de points à l’extérieur de son jardin et réaliser un résultat chez les Parisiens. Les soldats tout de rose vêtus ont également besoin de cette victoire et souhaitent assurer le maintien de leur club au plus vite. Onzième, il n’a “que” 11 points d’avance sur Grenoble, premier relégable. Une page se tourne du coté de Jean-Bouin avec la non-prolongation de son manager Gonzalo Quesada et le départ annoncé de nombreux joueurs emblématiques comme Bonneval et Lakafia (Toulon), Slimani (Clermont), Doumayrou et Sinzelle (La Rochelle). Championne de France lors de la saison 2014-2015, cette génération va vouloir tout donner pour sauver le club des éclairs de la relégation. • Vincent Jaca Dimanche, 17h, stade Jean-Bouin (et sur Rugby+). Photo : Le départ d’Ashley-Cooper sème le trouble dans un effectif déjà bien secoué sur les terrains © Philippe Taris / Sud Ouest