Quelle vista ces Boxers ! Après un démarrage en demi-teinte à domicile la semaine dernière (0-2 puis 2-1 avec le but de la victoire pour Desrosiers en toute fin de match, photo), les Bordelais sont allés s’imposer sur la glace des Lions de Lyon ce week-end. Et à deux reprises, toujours dans le cadre de la série de quarts de finale des playoffs de la Ligue Magnus. Samedi, victoire à l’arraché dans les tirs de barrage, 3-4, avec un triplé de... Desrosiers et un but de Valier. Et hier dimanche, succès sans appel, 0-2, avec des réalisations de Desrosiers (encore) et Gilbert. En cas de victoire ce mercredi à Mériadeck (20h15), les Boxers auront déjà leur ticket pour la demi-finale ! Billetterie : www.hockey-boxers-de-bordeaux.fr Photo : © Claude Petit / Sud Ouest