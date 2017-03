Le rêve des phases finales est désormais bien loin maintenant. Après le revers subi dimanche dernier chez les Parisiens du Stade Français (défaite 32-9), les joueurs de l’Union Bordeaux Bègles n’ont plus le choix. L’UBB n’a plus gagné en championnat depuis le 19 novembre et une victoire contre La Rochelle à domicile. Ce samedi, à 18h30, ils reçoivent pour leur dernier match de la saison sur la pelouse de Chaban l’équipe du FC Grenoble rugby. Positionné à la 13e place au classement (premier relégable), les Grenoblois ne comptent que 12 points de retard sur l’UBB qui occupe la 11e place (39 points). A l’image de leur capitaine, l’artilleur Jonathan Wisniewski, les joueurs isérois n’ont plus rien à perdre. Victorieux contre les champions de France en titre (Racing 92) le week-end dernier, cette équipe que beaucoup ont déjà condamnée à la Pro D2 est complètement décomplexée et vient en Gironde chercher une victoire qui lui permettrait de revenir sur les Lyonnais et les Girondins. Le manager de l’UBB Raphael Ibanez devrait pouvoir compter sur le retour de l’arrière Darly Domvo et sur son pilier international Jefferson Poirot (photo). L’heure est grave. Il va falloir sortir les griffes et un tout autre visage ce samedi. Photo : © ARCHIVES LAURENT THEILLET / SUD OUEST