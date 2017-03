« Bordeaux est un adversaire difficile, ils sont dans la meilleure période de leur saison, il faudra jouer à notre meilleur niveau pour prendre les trois points. » Cette déclaration de l’entraîneur monégasque Leonardo Jardim témoigne de l’intérêt et l’estime qu’il accorde aux Girondins. Malgré sa bonne forme actuelle, Bordeaux aura en face une équipe de Monaco qui continue à marcher sur l’eau. Les hommes du technicien portugais abordent un virage important de la saison. Premiers de la Ligue 1 avec 65 points, ils ont un match couperet à jouer mercredi prochain contre Manchester City en Champions League. Les Monégasques peuvent toujours compter sur un collectif impressionnant et des joueurs offensifs complémentaires et talentueux (Falcao, Germain, Mbappé, Bernardo, Silva). Bordeaux aura donc fort à faire demain, mais la dynamique est bonne en Gironde. Les Marine et Blanc ont prolongé leur invincibilité le week-end dernier contre l’OL (1-1) lors d’un match engagé et plaisant mais entaché de plusieurs erreurs d’arbitrages. Les dernières copies rendues par les Girondins sont propres avec une complicité dans l’entre jeu et une facilité dans les transitions permettant de poser des problèmes aux équipes rencontrées dernièrement. Jérémy Toulalan manquera le déplacement chez son ancien club à cause d’une lésion bénigne aux adducteurs, une absence d’importance tant l’ex-international joue un rôle primordial de régulateur dans le système de Gourvennec. Bordeaux possède des armes pouvant gêner la défense monégasque (Malcolm et Kamano en forme) mais il leur faudra sortir un match de niveau Champions League pour ramener quelque chose du rocher.• Léon Monnier Photo : Vendredi dernier, face à Lyon, les Girondins ont montré un de leurs meilleurs visages © LAURENT THEILLET / SUD OUEST