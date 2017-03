Une heure durant, les Girondins ont tenu tête au leader monégasque qui avait pourtant sorti l’équipe A, samedi, à quatre jours de leur réception de Manchester City en Ligue des Champions... avant de s’incliner finalement sur un score de 2 buts à 1. Un record de durée sans but à Louis-II cette saison qu’on doit à la tactique retenue par le coach Jocelyn Gourvennec. Plutôt que de jouer vers l’avant comme il l’avait fait, lourdes défaites à la clé, face au PSG (1-4, 0-3) et à Monaco (0-4), tout a été verrouillé : ailiers au marquage rapproché, latéraux postés bas, charnière centrale resserrée. Mais pour que le plan fonctionne, il faut être capable de garder le ballon, mener des contres incisifs et surtout « faire un match sans erreur », déclarait ensuite Carrasso, impuissant face à la frappe de Mbappé après un cafouillage sur coup de pied arrêté (69e). Six minutes plus tard, Moutinho enfoncera le clou et la réaction – Rolan contrant le dégagement du gardien (84e) – arrivera trop tard. Pour rester dans le sextet de tête, une victoire face à Montpellier samedi sera déterminante. Photo : © Archives Sud Ouest