Pourquoi l’entraîneur des Girondins Gourvennec n’a-t-il pas vu en direct la débâcle du PSG au Barça mercredi ? Parce qu’il était à la Patinoire Mériadeck, en train d’assister à la qualification des Boxers pour les demi-finales des playoffs de Ligue Magnus ! Quatre matchs sont joués cette semaine.

C’est que la fin de saison est toujours aussi palpitante : après avoir sorti Lyon, les hockeyeurs bordelais vont maintenant affronter les Rapaces de Gap, leaders de la saison régulière. Les déplacements, mardi et mercredi, sont toujours à voir en direct au Gaumont Talence, et la billetterie est ouverte pour le retour à Mériadeck, samedi et dimanche 18h. www.hockey-boxers.fr Photo : © Archives F. Cottereau Sud Ouest