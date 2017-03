Transfigurée, l’Union, samedi. Avec sa victoire bonifiée face aux Isérois, elle met un terme à une inquiétante série et s’éloigne de la zone de relégation. Car il était bien là, l’enjeu : après des prestations médiocres en chaîne – sept matchs sans victoire, six défaites et un nul –, l’UBB était 11e, à courte portée du premier relégable Grenoble. Avec ce succès, le club renoue enfin avec la victoire pour la première fois depuis le... 30 novembre (face à La Rochelle, 26-0) ! Les trois points et le bonus les placent désormais 8es, avec la zone rouge à 17 points, et plus que 4 points de la 6e place détenue par la Section Paloise. « Rassurés »

Et, contrairement à ce que le score semble indiquer, cette victoire a été acquise de haute lutte face à des Grenoblois remontés à bloc. « On les avait vus jouer récemment, ce n’était pas la même équipe », reconnaissait le manager adverse Bernard Jackman à l’issue de la rencontre. Engagement total dans les trois lignes, un taux de déchet en chute libre et surtout du réalisme dans la finition : le redressement de menton a payé, avec six joueurs différents à la conclusion, Lonca (18e), Madaule (22e), Taofifenua (34e), Cazeaux (56e), Avei (64e) et Talebula (81e). De quoi ravir le public pour le dernier match à Chaban (les deux derniers matchs à domicile, Toulouse fin mars et Toulon fin avril, auront lieu au stade Matmut). Et de quoi retrouver le moral : « Dans le sport de haut niveau, notait le président Laurent Marti, quand il y a perte de confiance, on ne sait jamais où ça va s’arrêter. On est rassurés. » • Photo : Après des mois de doute, le collectif a renoué avec la victoire samedi © Guillaume Bonnaud / sud Ouest