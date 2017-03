Bordeaux reçoit Montpellier demain samedi à 20h au Matmut Atlantique. L’occasion de revenir sur Marseille dans la course à la 5e place, nouvel objectif du club aquitain. Les Marine et Blanc restent sur un échec à Monaco dimanche dernier (2-1). Une défaite qui semble anecdotique tant les Monégasques sont supérieurs à bien des équipes dans tous les domaines et s’affirment en grand favori pour le titre. Même à travers ce match, les Bordelais ont montré une belle cohésion pour résister aux assauts de leur adversaire, ne cédant qu’en fin de rencontre. Une vertu collective mise en avant par le défenseur Nicolas Pallois, rappelant l’objectif du match de demain : « Nous allons garder le même état d’esprit et gagner à domicile, on va faire un bon match ». Les Bordelais ont intérêt à gagner s’ils veulent rester dans cette lutte européenne, d’autant plus qu’ils se déplacent à Nice, actuel 3e du championnat, lors de la prochaine journée. Pour ce faire, les Girondins pourront s’appuyer sur le retour du milieu Jérémy Toulalan, qui devrait débuter. Ils seront privés du latéral serbe Milan Gajic, suspendu. Les Héraultais, eux, connaissent une saison compliquée avec un changement d’entraîneur : licenciement de Frédéric Hantz, remplacé par Jean-Louis Gasset, ex-adjoint de Laurent Blanc lors du titre de Bordeaux en 2009. Ils demeurent à la 13e place du championnat et n’ont plus rien à jouer hormis assurer leur place dans l’élite la saison prochaine. Pour ce match, ils seront privés de Ninga, Jourdren, Lasne, Passi, Sylla. Enfin, l’autre enjeu pour les Bordelais est d’essuyer l’affront du match aller. Il avaient perdu 4-0 sur la pelouse de Montpellier.• Léon Monnier Photo : Le milieu de terrain, Jérémy Toulalan, est de retour pour ce match à domicile © ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD / SUD OUEST