Avec leur flamboyante victoire samedi, les Girondins ont offert un beau cadeau de départ à leur ancien président Jean-Louis Triaud, qui a fini la soirée dans le virage sud au milieu des supporteurs scandant son nom ! Le score fleuve pourrait laisser accroire que les Héraultais, en bas de tableau, ne jouaient pas dans la même cour. Il n’en est rien, au contraire, ils étaient arrivés pour gagner, dominateurs et fluides dans leurs intentions quand Bordeaux accumulait hésitations et maladresses. Mais tout va se jouer en sept minutes, avec le capitaine montpelliérain Hilton en héros malheureux : pris de vitesse par Rolan qui lobait le gardien (25e), passeur décisif malgré lui pour Sankharé qui crucifiait Pionnier (30e), touchant la balle de la main pour aboutir au penalty inscrit par Vada (32e). La guigne montpelliéraine se poursuivait à la 37e avec l’annulation pour un hors-jeu très discutable d’un but de Skhiri. Finalement, c’est Boudebouz qui sauvera l’honneur des siens après une main dans la surface de Sankharé (47e). ?Tout à leur tentative de remonter le courant, les Héraultais s’exposaient au contre bordelais, qui n’a pas manqué : incisifs, Sabaly puis Ounas servaient des centres au cordeau, le premier pour le doublé de Rolan d’une superbe reprise du droit (77e), le second pour Malcom rentrant le ballon d’une glissade au second poteau (90e). « On a eu le mérite d’exploiter les erreurs adverses, estime Jocelyn Gourvennec. On a su appuyer et être très efficace. » • Photo : Titularisé, Rolan a inscrit un doublé, soit 4 buts en 4 matchs – et 8 en tout en Ligue 1. © Fabien Cotterau / sud Ouest